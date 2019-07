Verdenskendt sex-koncern går i betalingsstandsning

FLENSBORG: Erotik-koncernen Beate Uhse med tidligere hovedsæde i Flensborg har anmeldt betalingsstandsning. Det er anden gang inden for kort tid, virksomheden er i økonomisk uføre. I 2017 gik firmaet således også i betalingsstandsning. Her lykkedes det imidlertid efterfølgende at rekonstrukturere Beate Uhse.

Erotik-koncernen har blandt andet været hårdt ramt af internettets mange muligheder for at se på sex ganske gratis.

Beate Uhse flyttede for nogle år siden de fleste aktiviteter til Hamborg.

/SHZ