Venstrefløjens protester giver omstridt band succes

FLENSBORG: Protesterne mod en koncert med det omstridte band Frei.Wild i Flensborg har været en kæmpesucces - ikke for modstanderne, men for bandet. Oprindelig var det meningen, at koncerten den 20. april skulle finde sted på et lokalt spillested med plads til 500 gæster. Men den megen omtale har åbenbart udløst enorm interesse for at møde musikerne fra Sydtyrol. Derfor bliver begivenhederne nu flyttet til til den store hal i Flens-Arena, hvor der kan være godt 5000 tilhørere.

Meldingen om flytningen af koncerten kommer fra mediehuset SHZ. Her har man dog ikke kunnet få bekræftet de nye rammer om begivenhederne hos arrangøren, Global Concerts GmbH.

Såkaldte antifascister har ført an i protesterne mod Frei.Wild. Kritikerne mener, bandet hører til på den yderste højrefløj. Det afviser musikerne selv. De henviser til, at deres tekster netop handler om modstand mod fascisme - ikke mindst i den særlige, italienske variant. Og det har sine gode grunde. Medlemmerne af Frei.Wild stammer fra det overvejende, tysktalende Sydtyrol. Området blev efter det østrigske nederlag i første verdenskrig til flertalsbefolkningens frustration formelt en del af Italien i 1920.