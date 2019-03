MELDORF: Grøften flød med kød, da en lastbil mandag morgen kørte galt i nordgående retning på landevejen mellem Meldorf og Heide i det vestlige Slesvig-Holsten. Formentlig var det et kraftigt vindstød, der fik den 49-årige chauffør til at miste herredømmet over køretøjet. Bilen havnede i rabatten og væltede, hvorefter en del af ladningen på 20 ton kød endte i grøften.

/SHZ