FLENSBORG: Hvis nogen skulle være i tvivl de to omfartsvejes betydning for trafikken i Flensborg, har vedkommende senest siden tirsdag fået syn for sagn. Spærringen af den østlige omfartsvej, Osttangente, mellem indkøbscentret Fördepark og den vestlige omfartsvej B200, medførte at trafikken hobede sig op på gaderne omkring de to vigtige veje.

Krydset ved Friedenshügel lige øst for Citti-Park var fuldstændig overbelastet og vest for byen stod bilerne i kø helt ud til Oeversee godt ti kilometer uden for Flensborgs bygrænse.

Ansvaret for det planlagte kaos ligger hos delstatens vejmyndigheder. Frem til den 30. juni arbejder de på udbedringer af den vestlige omfartsvej, B200, frem mod den danske grænse. Konsekvensen er, at omfartsvejen er spærret i nordgående retning mellem afkørslen Flensburg Rude og motorvej A7.