Vanvidsbilist ville flygte med 210 kilometer i timen

GROßHANSDORF: Med en hastighed på op til 210 kilometer i timen forsøgte en vanvidsbilist tirsdag at flygte fra politiet på motorvej A1 retning mod Lübeck. En patrulje havde målt manden med 155 kilometer i timen på den strækning, hvor hastighedsgrænsen var 120. Men i stedet for at følge politiets opfordring til at standse trykkede den 40-årige sin BMW Alpinas speeder i bund og stak af.

Først efter en forfølgelsesjagt lykkedes det patruljen at indhente og stoppe bilisten. Den 40-årige kan nu se frem til en bøde på 600 euro, tre måneders kørselsforbud og tre klip i kørekortet.

/JV