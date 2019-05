Vakst personale: Reddede 85-årig kvinde fra at give sine sparepenge til svindler

FLENSBORG: Medarbejdere på et advokatkontor i Flensborg forhindrede i denne uge, at en 85-årig, lokal kvinde blev offer for groft bedrageri. Kvinden var blevet ringet op af en person, der udgav sig som offerets barnebarn og havde akut brug for penge. Den 85-årige hævede derfor godt 20.000 euro.

Overdragelsen skulle finde sted ved et advokatkontor. Da bedrageren var forsinket, henvendte kvinden sig på kontoret. Her kendte man intet til sagen og tilkaldte politiet.

En 24-årig kvinde er sigtet i sagen.

