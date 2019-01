Værftskrise i Flensborg truer hundreder af job

Trods fyldte ordrebøger er værftet i Flensborg tæt på at løbe tør for penge. Forsinkede leverancer har kostet værftet dyrt i form af bod til kunder.

Flensborgs værft, FSG, er i dyb krise. Direktør Rüdiger Fuchs erkender over for Flensborg Avis, at situationen er alvorlig.

- Vi har haft meget store tab ved byggeriet af skib nummer 771. Det blev forsinket væsentligt. FSG gennemfører for tiden intensive samtaler med delstaten, kunder og leverandører, driftsrådet og IG Metall. Det er vores mål at få støtte fra alle implicerede i løbet af kort tid, lyder direktørens korte kommentar til den aktuelle situation.

Ifølge Flensborg Avis har 400 vikarer og ansatte hos underleverandører forladt værftet.

Den slesvig-holstenske delstat garanterer ifølge Flensborg Avis for tiden for cirka 130 millioner euro. Pengene er øremærket til byggeriet af fire af de færger, værftet har specialiseret sig i.