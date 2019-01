FLENSBORG: Faren for insolvens på Flensborg Værft er indtil videre afværget. Den besked modtog de ansatte torsdag ved et stormøde.

Her blev det samtidig oplyst, at direktør Rüdiger Fuchs er fyret efter to år og syv måneder i spidsen for værftet.

Værftejeren, Siem Industries, erstatter ham med englænderen Alex Gregg-Smith. Han har tidligere ledet værftet i en kort periode.

Værftets pengekasse blev tømt, da en forsinket leverance af en færge udløste dagbøder.

