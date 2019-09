RATZEBURG: Manglende kendskab til fortidens håndværk betyder, at omkring 40 gamle kirker i Slesvig-Holsten er truet af forfald. Murværket forvitrer simpelthen, fordi der er blevet efterfuget med cement.

Fortidens håndværkere fugede i stedet med kalk og gips, som derfor stadig befinder sig mellem murstenene. Men når gips og kalk kommer i forbindelse med cement, opstår en kemisk reaktion, der får fuger og mursten til at gå i opløsning. Det skriver mediehuset SHZ.

Helt galt står det til på halvøen Eiderstedt i Nordfrisland. Her er 18 kirker ramt af problemet. En enkelt af halvøens kirker er ligefrem i fare for at styrte sammen.

Problemerne optræder ikke kun i landsbykirker, men rammer også store, kulturhistorisk vigtige bygningsværker. Således er den mere end 800 år gamle domkirke i Ratzeburg ved delvist at falde fra hinanden.

- Nutidens håndværker råde ikke over den viden og erfaring, deres kolleger havde i middelalderen, siger Ratzeburgs domprovst, Gerd-Axel Reuß til mediehuset.

Også to kirker i Lübeck samt domkirken i Slesvig er ramt af udfordringer i forbindelse med sanering. Til at sætte Slesvig Domkirke i stand var der oprindelig afsat 17,3 millioner euro til renovering. Undervejs er der opdaget adskillige skader, som formentlig gør arbejdet 3,2 millioner euro dyrere.