Under et rutinebesøg hos sin læge i Niebüll gik en ung, dansk kvinde pludselig i fødsel og bragte en sund pige til verden midt i klinikken.

NIEBÜLL: En ung kvinde fra Tønder har valgt at være patient hos en læge i Niebüll - ikke noget særsyn i et grænseland. Til gengæld udviklede et rutinebesøg hos lægen i den foregående uge sig alt andet end sædvanligt.

Under konsultationen opdagede læge Dagmar Sowa nemlig, at den danske kvinde var ved at gå i fødsel.

- Jeg rådede kvinden til at komme direkte på sygehuset i Husum, forklarer Dagmar Sowa til avisen Nordfriesland Tageblatt.

Ambulancen nåede dog ikke frem, inden fødslen gik i gang. Derefter var der intet andet at gøre, end at lade barnet komme til verden i lægeklinikken. Sammen med sin ægtefælle og kollega Carsten Meyer etablerede hun derfor en interimistisk fødeklinik. En jordemoder blev tilkaldt og skyndte sig til stedet.

Kort efter kom kernesunde, 3100 gram tunge Alicia til verden.

Mor og datter havde det så fint, at de efter et par timer kunne drage hjem til Tønder.

De unge, danske kvinde ønsker ikke at stå offentligt frem med navns nævnelse.

Episoden fandt sted fredag. I mellemtiden har Alicia og hendes mor været til den første undersøgelse hos lægen i Niebüll sammen. Turen tog de i tog.