- Den alvorlige mangel på plejepersonale fører regelmæssigt til lukning af sengepladser. Desuden må operationer udskydes, fordi der hersker akut personalemangel på grund af de uattraktive arbejdsforhold, siger Norbert Frey, der er talsmand for hospitalsdirektionen.

Direktionen på hospitalet advarer om, at forskning og undervisning på hospitalet ikke kan opretholdes i sit nuværende omfang, ligesom hjælpen til alvorligt syge patienter er truet. Det har avisen Lübecker Nachrichten fortalt.

KIEL: Stigende omkostninger, arbejdspres og frustrerede medarbejdere får nu atter Slesvig-Holstens universitetshospital til at slå alarm. Hospitalet kræver 50 millioner euro i ekstra hjælp om året fra delstatsregeringen.

Ingen ansøgere

Ingen ansøgere er interesserede i de cirka 100 ledige stillinger inden plejesektoren på hospitalets afdelinger i Kiel und Lübeck. Fremover kommer det samme til at gælde med hensyn til læger. På grund af de mange vagter har lægerne nemlig dårligt tid til at forske, hvilket kan få mange til at vælge universitetshospitalet fra.

- Vi er blevet vredet i årevis. Nu er kluden tør, lyder den billedlige beskrivelse af situationen fra fællestillidsmand Arno Fischer.

Delstatens tilskud til universitetshospitalet er på 132 millioner euro om året. Sammenlignet med niveauet for 15 år siden er den endda lidt færre af de penge, der i mellemtiden er blevet noget mindre værd. I samme tidsrum er delstatens indtægter steget med 30 procent.

Efter det første advarende brev fra hospitalet i november 2018 lovede den slesvig-holstenske ministerpræsident Daniel Günther hjælp. En talsmand i ministeriet fortæller nu, at der i mellemtiden har været talrige samtaler mellem regeringen og universitetshospitalet.

- Og resultatet bliver synligt i det tillægsbudget, som skal vedtages i juni, lover talsmanden.