PADBORG: Repræsentanter for ungdomsorganisationerne i grænselandets to mindretal gennemfører i weekenden en happening i protest mod det vildsvinehegn, der efterhånden er ved at tage form. Det skriver det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger.

SSW Ungdom syd for grænsen og det tyske mindretals Die jungen Spitzen har i bedste dansk-tyske kaudervælsk døbt arrangementet Grænszaun Games.

Hegnet bliver en central del af arrangementet. Det skal nemlig bruges som net, når de unge blandt andet spiller badminton, volleyball und fodtennis på tværs af grænsen.

Grænszaun Games begynder på lørdag klokken 16, og finder sted ved Kristiansmindevej 1 i ved Padborg.

- Alle unge er hjerteligt velkommne, hvis de har lyst til at være med, fortæller Junge Spitzens formand Tobias Klindt til avisen.

Arrangementet handler dog ikke kun om sport hen over hegnet. Der bliver også budt på drikkevarer og grillpølser.