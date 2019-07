Unge slog mor til to ned og stjal hendes penge

WASSERSLEBEN: En 30-årig kvinde blev onsdag eftermiddag offer for et groft, voldeligt overfald i Wassersleben lige syd for grænsen. Overfaldet skete, efter kvinden havde stillet sin bil på en p-plads, hvor to, mandlige teenagere opholdt sig.

Da kvinden sammen med sine to små børn forlod bilen, slog den ene unge uden varsel kvinden i ansigtet. Herefter stak gerningsmændene af. Efterfølgende opdagede kvinden konstatere, at hendes pung var forsvundet.

De to gerningsmænd var i 16- til 17-årsalderen.

