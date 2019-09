SCHAFSTEDT: En 33-årig kvinde døde tidligt tirsdag morgen i flammerne, da der gik ild i hendes bil ved Schafstedt i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Kvinden var undervejs i en svag venstrekurve, da hun af ukendte årsager mistede herredømmet over sin Renault, der ramte et træ. Efter kollisionen gik der straks ild i køretøjet, og kvinden formåede ikke at redde sig ud.

Ulykken fandt sted kort før klokken 4.30.

Bilen udbrændte totalt.

/JV