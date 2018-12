Ulveplage: Lokalpolitikere sender nødråb til regeringen

ITZEHOE. 68 gange har ulve i de forgangne måneder angrebet husdyr i Steinburg Amt, der ligger i det sydvestlige Slesvig-Holsten. I lutter frustration har amtsrådet nu vedtaget en resolution stilet til delstatsregeringen. Det skriver mediehuset, SHZ.

Med overvældende flertal sendte lokalpolitikerne følgende besked til de ansvarlige i Kiel:

Problemerne med ulve skal tages alvorligt. Mennesker, dyr og landbrugsbedrifter skal beskyttes på bæredygtig vis.

Selv kan amtet ikke gøre meget.

- Vores råderum er begrænset. Men med en resolution kan vi øge presset på regeringen, siger amtsrådsmedlem Marko Förster fra CDU ifølge mediehuset.

Politikerne i Steinburg Amt forlanger blandt andet hurtige, ubureaukratiske erstatninger til landmænd, hvis dyr bliver dræbt samt økonomisk støtte til anskaffelse af hyrdehunde og elektriske hegn.

Myndighederne i Slesvig-Holsten vurderer, at delstaten er hjemsted for to eller tre unge ulve.

Ulve er totalfredede i EU. Dyrene kan derfor kun undtagelsesvis skydes, hvis der er tale om såkaldte problemulve.