Ulven var kun en vovse

Ulvejagt endte lykkeligt, da det angivelige rovdyr viste sig at være en bortløbet hund.

SÜSEL: Opskræmte borgere ved landsbyen Süsel i det sydøstlige Slesvig-Holsten fik mandag morgen øje på et dyr, der efter deres overbevisning kun kunne være en ulv. Meldingen bredte sig hurtigt på de sociale medier, og flere vinder til "ulvens" færden meldte sig.

Men også en kvinde fra det nærliggende Scharbeutz kom ind i debatten. Efter at have set billederne på nettet, var hun var nemlig sikker på, at dyret var hendes bortløbne hunhund.

Kvinden lovede politiet, at hun straks ville forsøge at indfange sit kæledyr. Kvindens jagt på dyret var dog forgæves.

Men klokken omkring klokken 15 kunne eftersøgningen afblæses. Hunde havde selv fundet hjem og blev forenet med sin lykkelige ejer. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.