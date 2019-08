Slesvig-Holstens miljøministerium har i år allerede brugt 3,1 millioner euro på erstatninger til fåreavlere samt til at forebygge ulveangreb med hegn. Kun to ulve er registreret i delstaten.

Ved første øjekast kunne det ligne en selvmodsigelse. I Slesvig-Holsten er der to registrerede ulve, mens Sachsen skønnes at have omkring 160.

KIEL: Slesvig-Holsten har afsat 3,1 millioner euro på dette års budget for at kunne håndtere delstatens ulve. Kun i Sachsen i det østlige Tyskland forventes udgifterne at blive højere, nemlig 3,6 millioner euro.

Fornuftig forklaring

- Nok har vi kun få ulve, men vi har til gengæld cirka 200.000 får. Det forhold påvirker behovet for indsatser mere end det faktisk antal ulve, siger Patrick Tiede, der er talsmand for miljøministeriet i Kiel.

Statistisk set lever der hermed 12,6 får på hver eneste kvadratmeter i forbundslandet. Det er ifølge ministeriet flere end noget andet sted i Tyskland.

De afsatte midler er allerede brugt til forebyggelse som etablering af ulvesikre hegn, DNA-analyser af dræbte og sårede husdyr samt erstatninger til fåreavlerne. Alene hegn og erstatninger har kostet knap 1,7 millioner euro i år.

Myndighederne har i 2019 foreløbig undersøgt flere end 140 stykker vildt og husdyr, der er blevet angrebet. I nogle få tilfælde viste hunde sig at være de skyldige, i enkelte tilfælde gav DNA-undersøgelsen ikke noget resultat, men hyppigt blev angriberne identificeret som ulve.

Regeringspartierne CDU (konservative) og FDP (liberale) har kritiseret omkostningernes størrelse. Konkret har de to partier luftet muligheden for at tillade jagt på ulve, der ellers er totalt fredede i hele EU. Den ide afviser De Grønne, der er koalitionens tredje parti.

- Koalitionspartnerne må afklare deres holdning til ulvene og overveje, om de vil blive ved med at vække falske forhåbninger gennem krav, der ikke er juridisk mulige at gennemføre. Men hvis CDU og FDP hellere vil bruge de afsatte midler på at beskytte klima og miljø i stedet for at hjælpe fåreavlerne, er der ingen hindringer for det, forklarer den grønne miljøminister Jan Philipp Albrecht.