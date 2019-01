Ulv er nu officielt et problem og kan aflives

Problemulve skal fjernes. Det har delstatens grønne miljø- og landbrugsminister Jan Philipp Albrecht slået fast. På jævnt dansk (og tysk) betyder det, at problemulve skal skydes. Men til gengæld er det fortsat et åbent spørgsmål, hvem der skal træffe beslutningen.

Et angreb skaber ingen problemulv. Men selvsamme eksemplarer har en række fåredrab i Slesvig-Holsten på samvittigheden. Centralt er det samtidig, at angrebene har fundet sted, selv om fårene befandt sig bag et elektrisk, angiveligt ulve-sikkert hegn.

WESTERHORN: Nu er det officielt. Slesvig-Holsten har en såkaldt problemulv. DNA-prøver bekræfter nemlig, at det var en ulv, som i slutningen af november angreb en fåreflok i Pinneberg Amt i det sydlige Slesvig-Holsten. Her måtte to får aflives efter at være blevet voldsomt kvæstet af ulven. Det skriver mediehuset SHZ.

For os er det nærliggende, at delstaten selv tager initiativ til at fjerne ulven.

Svær beslutning

- For os er det nærliggende, at delstaten i henhold til principperne om sikkerhed og orden selv tager initiativ til at fjerne ulven, forklarer chefjurist Hans Heinrich von Maydell fra den slesvig-holstenske landboforening til avisen, Pinneberger Tageblatt.

Men i regeringsbygningerne i Kiel vil man nødig træffe valget.

- Vi forestiller os, at der kommer en ansøgning om at få fjernet en ulv, hvis der er et sikkert tegn på et problem, siger Joschka Touré, der er talsmand for miljø- og landbrugsministeriet til avisen.

En sådan ansøgning kan i givet fald enten komme fra den ramte landmand eller organisationer som landboforeningen og delstatens jægerforbund.

Endnu er de juridiske forhold omkring nedskydning af problemulve ikke fuldstændig afklaret. Principielt er ulve totalfredede i hele EU, men forbundsrepublikkens nationale lov om naturbeskyttelse rummer undtagelser, der formentlig kunne tages i anvendelse i denne forbindelse.

Skulle det slesvig-holstenske miljø- og landbrugsministerium enten ad egen drift eller efter ansøgning beslutte at skyde den nuværende problemulv, vil aflivningen blive den første i Slesvig-Holsten.