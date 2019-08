ELLINGSTEDT: Hos den lokalhistoriske forening i Ellingstedt sydvest for Slesvig er medlemmerne rystede over et groft tyveri. Ukendte gerningsmænd har stjålet to historiske sten, der minder om områdets danske fortid. Stenene er vejmarkeringer. Det ene bærer indskriften 1835.

Tyvekosterne er meget tunge, og der må have været anvendt en lastbil eller lignende til at transportere dem bort. De lokalhistoriske forening håber nu, vidner har set noget - eller at tyvene kommer til besindelse.

/SHZ