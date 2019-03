Ukendt går for anden gang til angreb på små lam og hugger deres hoveder af

SIMONSBERG: Landmand Erwin Kröger fra Simonsberg på den nordfrisiske halvø Eiderstedt er er forfærdet.

- Her har vi ikke med en firbenet, men med en tobenet ulv at gøre, konstaterer han.

En ukendt gerningsmand har halshugget to af hans lam, taget hovedet med og ladet kadaveret ligge. Det første døde dyr fandt Erwin Kröger den 23. marts og det andet den 25. marts.

Sagen har han meldt til politiet. Han er stærkt bekymret for sin fåreflok. Med 1400 dyr er det nemlig ikke muligt at holde dem i stald.

Overgrebene bliver endnu mere uhyggelige af, at nøjagtig det samme er sket før. På hans marker fik tre lam i 2008 skåret halsen over, mens to fik hugget hovedet af.

- Åbenbart er det en, som målrettet går efter mig. Ingen andre fåreavlere i min omgangskreds har oplevet noget lignende, fortæller Erwin Kröger.

Han har tidligere været borgmester på Eiderstedt. Derfor spekulerer Erwin Kröger på, om der kan være tale om hævn fra en eller anden, der har følt sig dårligt behandlet i den forbindelse.

Mishandlingerne fra 2008 blev aldrig opklaret.