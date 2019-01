Uheld på A7 skaber totalt kaos mod syd

HAMBORG: To trafikuheld og en teknisk defekt i Elb-tunnellen har tirsdag formiddag skabt totalt kaos på motorvej A7 i det sydlige Slesvig-Holsten og Hamborg. Allerede i morgentimerne nåede køen i sydgående retning op på 20 kilometer mellem Quickborn i Slesvig-Holsten og afkørsel Hamburg-Waltershof. Forklaringen var, at en defekt lamel i Elb-tunellen gjorde det nødvendigt at afspærre en velbane.

Ondt blev værre, da der klokken otte skete et alvorlig uheld i sydgående retning ved Quickborn, hvor flere køretøjer kolliderede. Efter sammenstødet måtte A7 afspærres totalt mod syd, hvorefter trafikken mere eller mindre også brød sammen på det omliggende vejnet. To personer blev livsfarligt kvæstet, og en redningshelikopter måtte lande på motorvejen for at afhentede trafikofrene.

Herefter skete der klokken 9.45 et voldsomt uheld ved Moorkaten en smule længere mod nord. Her tørnede en personbil direkte op i enden på den kø, som den første ulykke havde skabt. Endnu en person blev hårdt kvæstet, og motorvejen mod syd måtte atter afspærres fuldstændig.

Den tekniske fejl i Elb-tunnellen forventes at være udbedret i løbet af onsdagen.

