Udvidelse af motorvej A7 går hurtigere end forventet

NEUMÜNSTER: Egentlig skulle udvidelsen af den vigtig motorvej A7 mellem grænsen og Hamborg med seks spor mellem Bordesholm sydvest for Kiel og Hamborgs bygrænse først være færdig ved årets udgang. Men formentlig kommer trafikken allerede tidligere til at rulle uhindret på to afgørende strækninger.

- Vi er ved at være i mål. Hvis vejret holder, og der ikke kommer for megen kulde eller regn, bliver vi markant tidligere færdig. Det er vores mål, siger talsmand Florian Zettel fra virksomheden Via Solutions Nord, Florian Zettel, der koordinerer byggeriet.

Først og fremmest skrider det fremad på strækningen mellem Quickborn og Bönningstedt kort før Hamborg. Her er der efterhånden kun småopgaver tilbage. Når arbejdet på stedet er forbi, kan trafikanterne glæde sig over fri bane på seks spor hele den lange vej fra Kaltenkirchen syd for Neumünster til Hamborg.

I november følger så formentlig motorvejsstrækningen fra Großenaspe lige syd for Neumünster, hvorefter der vil være seks spor hele vejen på de 60 kilometer frem mod Hamborg.

Arbejdet på motorvejens nåleøje i selve Neumünster er dog tidligst overstået omkring nytår.