Udsigt til permanent grænsekontrol udløser tristhed

KIEL: Med sit ønske om permanent indrejsekontrol i Danmark, har statsminister Lars Løkke Rasmussen skabt panderynken syd for grænsen. Her er den slesvig-holstenske ministerpræsident Daniel Günther ked af, at der ikke er udsigt til at få ophævet den kontrol, Danmark har håndhævet ved den dansk-tyske grænse siden 2016.

- Jeg ønsker mig, at det ikke ender med at være en blivende tilstand. Det passer ikke til det Europa med åbne grænser, jeg ser for mig, siger Daniel Günther til mediehuset SHZ.

Det grønne medlem af landdagen i Kiel og kandidat til EU-valget Rasmus Andresen er enig med den slesvig-holstenske regeringschef. Andresen synes ligefrem, Lars Løkke Rasmussen sætter en grundlæggende, europæisk frihedsrettighed på spil.

- Det er ueuropæisk og skader alle mennesker i vores grænseland, men også den danske økonomi, mener den dansk-tyske politiker Rasmus Andresen ifølge mediehuset.

Hos de liberale i det slesvig-holstenske FDP er man ligeledes meget lidt begejstrede over meldingerne fra Danmark. Her kalder gruppeformand Christopher Vogt de danske planer for et isoleret forsøg på at forskanse sig.

- Alternativerne i form af en konsekvent sikring af EU's ydre grænser er markant bedre, forklarer Christopher Vogt til SHZ.