LECK: Politiet søger vidner til en episode, hvor fem mørklødede, fremmedsprogede mænd skulle have forulempet en 15-årig pige i byen Leck syd for Tønder. Pigen har fortalt, at mændene holdt hende fast og ville kysse hende. Det lykkedes pigen at slippe fri. Ifølge hendes oplysninger fandt episoden sted fredag.

Sagen har vakt stor opstand på sociale medier.

/JV