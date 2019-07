ELLUND: Da politiet onsdag aften kontrollerede en dansk registreret Fiat i Ellund lige syd for grænsen ved Flensborg, viste chaufføren sig at være efterlyst. Der var tale om en 28-årig mand fra Kosovo, der havde undladt at betale en bøde på 1000 euro.

Manden blev anholdt. Han var dog i stand til at skrabe de 1000 euro sammen og undgik derfor at skulle tilbringe de næste 25 dage bag tremmer.

