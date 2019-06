FLENSBORG: En 23-årig, statsløs mand fra Kosovo skal otte år i fængsel for at have hugget en dengang 16-årig dreng ned med en maschete i Flensborg. Det besluttede retten i Flensborg mandag, skriver avisen Flensburger Tageblatt.

Offeret fik et cirka ti centimeter langt, dybt sår i baghovedet efter hugget med det 53 centimeter lange våben.

Baggrunden for overfaldet et uklar. Den dømte mener, den 16-årige gav ham en fuck-finger, da han sidste år i november i bil kørte forbi drengen på gaden i Flensborg. Den i mellemtiden 17-årige afviser, at han på nogen måde provokerede angriberen.

Den 23-årige har flere tidligere domme bag sig. I retten forklarede han, at et omfattende misbrug af hash og kokain gjorde ham opfarende.

Dommen kan ankes.