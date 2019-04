Udbygningen af el-nettet trækker fortsat i langdrag

Teoretisk set skulle det gå hurtigt. Da delstatsregeringen og distributionsselskabet Tennet i henholdsvis 2013 og 2016 underskrev aftalerne med Dittmarschen og Nordfrisland amter forlød det, at den kommende højspændingsforbindelse gennem de to amter på Slesvig-Holstens vestkyst ville stå færdig i 2018 eller 2019.

Desuden er Slesvig-Holsten langtfra det eneste sted, hvor den anlægges højspændingsforbindelser. Det sker også i en række andre forbundslande. Derfor har det vist sig vanskeligt at skaffe de specialister, der skal bidrage til at fuldføre projektet.

- Ved etablering af højspændingsforbindelser er der mange forhindringer at styre uden om. Planlægningen er kompliceret med omfattende miljømæssige undersøgelser og overvejelser, erkender Joschka Touré, der er talsmand for Slesvig-Holstens ministerium for grøn omstilling.

En blindgyde

Trods forsinkelserne er afsnittet i Tysklands nordligste delstat faktisk et lysende eksempel på vellykket udbygning af el-nettet. Andre steder går det endnu langsommere. Det gælder blandt andet for den forbindelse, som bærer navnet Südlink. Og her er forsinkelserne en rigtig dårlig nyhed for Slesvig-Holsten. Det nemlig Südlink, der skal føre den nordtyske økostrøm frem til de mange forbrugere i Baden-Württemberg og Bayern. Uden Südlink er forbindelsen i Slesvig-Holsten reelt en blindgyde.