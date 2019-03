NEUMÜNSTER: Natten til tirsdag henvende en polsk mand sig til politiet på banegården i Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten og bad om hjælp. Den 38-årige forklarede, at han havde fået stjålet sin tegnebog.

For en sikkerheds skyld tjekkede betjentene manden i registret. Her viste det sig, at den 38-årige var efterlyst for tyveri. En bøde på 450 euro kunne manden ikke betale. Derfor blev han fængslet.

Forinden målte betjentene mandens promille. Den var på forrygende 3,46 og dermed på et niveau, hvor de fleste mennesker ville være bevidstløse.