KIEL: Hvert år bliver der stjålet store værdier fra patienter på sygehuse, klinikker og sanatorier i Slesvig-Holsten. Udbyttet er først og fremmest kontanter og mobiltelefoner, men også id-papirer og cykler.

Ifølge politiets oplysninger blev der i 2017 registreret 1079 tyverier med et udbytte på i alt godt to millioner euro. Skadens omfang blev dog påvirket af, at der forsvandt to medicinske apparater til en samlet værdi af omkring en million euro.

Antallet af tyverier i 2018 befinder sig på nogenlunde samme niveau.

