Tysklands lykkeligste folk har måske ingen grund til glæde

FLENSBORG: I de årlige målinger af livsglæde er slesvig-holsterne altid de lykkeligste mennesker i Tyskland. Men måske har de reelt ikke så meget at være glade for. Det viser en ny undersøgelse fra instituttet for studier af befolkning og udvikling i Berlin.

Siden instituttets seneste undersøgelse i 2011 er Slesvig-Holsten gået frem pladser ned og ligger nu som nummer 12 af Tysklands 16 forbundslande.

Tilbagegangen skyldes ifølge forskerne udsigten til dalende befolkningstal. De forventer en nedgang på tre procent til kun omkring 2,8 millioner i 2035. Som den anden årsag peger instituttet på en svag erhvervsstruktur.

- Bortset fra områderne ved Hamborg findes der i resten af Slesvig-Holsten næsten ingen udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. I intet andet forbundsland finder man færre job til højt kvalificerede, hedder det.

I erhvervsministeriet i Kiel sætter man spørgsmålstegn ved rapportens konklusioner. Ministeriet henviser til, at delstaten i år forventer det højeste fald i ledigheden i hele Tyskland. Allerede nu er arbejdsløsheden rekordlav med kun 5,3 procent. Hertil kommer en økonomisk vækst på senest 1,8 procent, hvilket er klart over det tyske gennemsnit.