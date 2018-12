Tyskerne frygter trafikkaos i julen

HAMBORG: Går turen mod syd i juletiden, skal man være forberedt på trafikale udfordringer. Automobilklubberne advarer mod "køer af rekordlængde" og "totalt, trafikalt sammenbrud". Det skriver nyhedssitet welt.de.

Groft sagt bør danske bilister holde sig nord for Hamborg. I Slesvig-Holsten forventes der ganske vist også voldsom trafik allerede fra lørdag den 22. december. Men efter afslutningen på udbygningen af motorvej A7 fra fire til seks spor på strækningen mellem Kieler-kanalen og Hamborgs bygrænse, forventes problemerne dog at blive overskuelige. Dog er der risiko på strækningen ved Neumünster, hvor der fortsat er et større vejarbejde.

Til gengæld er der udsigt til problemer på A7 stort set hele vejen fra Hamborg frem mod Sydtyskland. Det samme gælder på A1 mellem Hamborg og Köln.