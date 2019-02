Tyske småbørn skal nu lære dansk i folkeskolen

Her var omkring 170 deltagere fra begge sider af grænsen samlet for at drøfte mulighederne for yderligere samarbejde.

Da tilbuddet henvender sig til de yngste elever, bliver der ikke tale om klassisk sprogundervisning. I stedet handler det om hurtigt at komme i gang med at tale det nye sprog uden nødvendigvis at lægge ud med masser af grammatik.

Frugtbart grænseland

Danmarks kulturminister, Mette Bock og hendes slesvig-holstenske kollega var enige om, at 100-året for den nuværende grænse efter folkeafstemningen i 1920 skaber særlige chancer at opleve grænsen som noget, der forbinder i stedet for at adskille. Her henviste Mette Bock til, at de dansk-tyske grænseland er indstillet til optagelse på Unescos liste over kulturarv.

- Denne regions kulturelle frugtbarhed bunder netop i, at grænsen i historiens løb har bevæget sig frem og tilbage. I dag er der ikke længere nogen modsætning mellem at være dansk og tysk. En dobbelt identitet er ikke længere nogen udfordring, men en styrke, forklarede Mette Bock.