Tysk statsadvokat: Udlever Puigdemont til Spanien

Slesvig: Slesvig-Holstens anklagemyndighed (Generalstaatsanwalt) anmodede tirsdag delstatens højeste retsinstans i Slesvig (Oberlandesgericht) om tilladelse til at udlevere Carles Puigdemont til Spanien. I Spanien står Puigdemont overfor en anklage for "oprør" samt en anklage for misbrug af offentlige midler til den folkeafstemning, som den daværende catalanske selvstyreregering afholdt i oktober. Afstemningen var ifølge en afgørelse fra den spanske forfatningsdomstol ulovlig.

Anklagemyndigheden vurderer, at begge den spanske regerings anklager mod den tidligere catalanske regeringsleder også ville kunne føre til en dom efter tysk lovgivning. Samtidig kræver anklageren Puigdemont varetægtsfængslet, indtil en eventuel udlevering kan finde sted. Ellers er der fare for, at han tager til Belgien, der kort før jul afviste en tilsvarende ansøgning fra de spanske myndigheder.

Anden del af den spanske anklage lyder på misbrug af offentlige midler i form af godt 1,6 millioner euro, der er anvendt til kampagner for valget samt trykning af stemmesedler og valglister. Her er spørgsmålet for den slesvig-holstenske ret formentlig, om Puigdemonts stilling i Catalonien kan sammenlignes med en tysk delstats ministerpræsident, der i nogle tilfælde kan være forpligtet til at gennemføre en folkeafstemning, eller om han mere har været en form for regionsformand.

Puigdemont blev den 25. marts anholdt nær Slesvig på tilbagevejen fra et møde i Finland. Mens han opholdt sig i Finland, udstedte Spanien den 23. marts en europæisk arrestordre på ham.