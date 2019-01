HANDEWITT: En 20-årig dansker kunne ikke fremvise noget kørekort, da han fredag blev stoppet af politiet efter at have krydset grænsen via motorvej A7. De tyske myndigheder kontaktede de danske kolleger, der kunne fortælle, at den 20-årige slet ikke havde noget førerbevis.

Danskeren blev herefter sigtet for at sidde bag rattet uden kørekort.

/JV