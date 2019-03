Tysk politi ønsker stop i Flensborg for tog fra Danmark

FLENSBORG: For tysk politi bliver det et problem, hvis tog på tværs af grænsen ikke gør holdt i Flensborg. Sådan lyder nu den officielle reaktion fra forbundspolitiet på de dansk-tyske køreplaner, der efter nytår ikke har indlagt et eneste stop i Slesvig-Holsten for de tog, som forbinder Danmark med Hamborg.

Ganske vist gennemfører tysk politi i henhold til Schengen-aftalen ikke systematisk indrejsekontrol. Men der finder overordentlig mange stikprøver sted. Sidste år blev der således pågrebet 1453 personer, der illegalt for søgte at rejse ind i Tyskland fra Danmark uden de fornødne id-papirer og opholdstilladelser. Det skriver mediehuset SHZ.

- For forbundspolitiet er det af grundlæggende politimæssig interesse, at der et stop ved den nærmeste, tyske grænsebanegård, når tog kører ind i landet, forklarer pressemedarbejder Torsten Tamm fra forbundspolitiet til mediehuset.

Fremover kommer samtlige dansk-tyske tog til at køre via Padborg. Fra 2019 bliver der nemlig ikke medført togvogne via færgen mellem Rødby og Puttgarden. Forklaringen er byggearbejde i forbindelse med den kommende, faste forbindelse under Femern Bælt.