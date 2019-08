Grundig analyse

Pressetalsmand ved politidirektionen Christian Kartheus oplyser til Flensborg Avis, at der forud for dronningens besøg er foretaget en sikkerhedsanalyse, som udmønter, hvordan der skal passes på dronningen. Politiet ønsker ikke at gå i detaljer - netop af hensyn til sikkerheden.

Det store opbud af politi kommer samtidig med, at godt 7000 politiansatte i forvejen har oparbejdet en overarbejdspukkel på en halv million timer. Det får politiets fagforening, Gewerkschaft der Polizei, til at pege på, at ekstraarbejdet med at passe på dronningen vil indvirke negativt på den i forvejen store ophobede mængde af overarbejde.

- Selv om det er besluttet, at 50.000 af timerne vil blive vekslet til kontant betaling, betyder det fortsat, at der hele tiden mangler 300 betjente. Samtidig ser vi, at der hver eneste dag mangler 800 betjente som følge af sygdom, hvilket er et udslag af, at de ansatte presses, siger formand Torsten Jäger, men tilføjer, at dronningen er en meget velkommen gæst. Fagforeningen kræver flere ansatte.Christian Kartheus afviser, at det royale besøg får konsekvenser for gennemførelsen af andre opgaver. Det er delstatens politi, der alene står for finansieringen.