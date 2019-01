Tysk militær rykker mod den danske grænse

LADELUND: Tysk militær vender nu tilbage til Nordfrisland. Konkret vil forbundsværnet genåbne to lagre i henholdsvis Bargum og Ladelund lige syd for grænsen. En ny sikkerhedspolitisk situation gør genåbningen nødvendig, fordi der er øget behov for opbevaring af reservedele og andet militært udstyr.

I alt genåbner forbundsværnet mellem 2020 og 2031 otte militære lagre forskellige steder i Tyskland. De to lagre i Nordfrisland kommer til at beskæftige små 150 medarbejdere, der for langt størstepartens vedkommende er civilister.

/DPA