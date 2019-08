Tysk konkurs kan komme til at koste job i Danmark

BÜDELSDORF: Den nordtyske vindmølleproducent Senvions konkurs får konsekvenser ikke bare for medarbejdere og kunder. Også mange danske virksomheder vil blive ramt af konkursen. I værste fald kan det koste de danske underleverandører til Senvion både omsætning og arbejdspladser. Eller ligefrem ende med danske konkurser i kølvandet på den tyske virksomheds økonomiske nedtur.

Ubetalte regninger

- Men her på kontoret har vi ti sager med forskellige virksomheder, hvoraf ingen har fået deres regninger betalt. Senvion er en stor kunde for mange underleverandører, da der ikke er så mange producenter af vindmøller på markedet. Så underleverandører er typisk afhængige af meget få kunder. De producerer også dele designet specielt til Senvions produkter, der ikke kan sælges til andre kunder, siger han.

Hvor slemt de enkelte virksomheder bliver ramt, afhænger af hvert enkelt selskabs økonomiske styrke, understreger Axel B. Röpke. I værste fald er de nødt til at afskrive alle de penge, som de har til gode hos det konkursramte selskab.

- Under en konkurs får du jo typisk kun en del af dit krav, når konkursboet bliver afsluttet nogle år senere. Måske får de kun 25 procent af deres krav om ret lang tid. I værste fald kan det ende med konkurser, hvis der er danske underleverandører, som har så meget i klemme, at det er livstruende for dem, siger han.