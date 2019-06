Tyrker havde meget på samvittigheden

BRADERUP: En 38-årig, tyrkisk mand viste sig at have ganske meget på samvittigheden, da han tirsdag aften blev kontrolleret af politiet i Braderup i Nordfrisland. Manden var undervejs uden gyldigt førerbevis og medbragte heller ikke id-papirer. Samtidig kørte manden i en lejet Ford Focus, der var udlånt til en anden person. Endelig fandt betjentene tyvekoster i form af noget værktøj i bilen.

Manden er nu sigtet for kørsel uden kørekort samt bedrageri over for biludlejningen. En sigtelse for hæleri kan også være undervejs.

/JV