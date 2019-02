Tvivlsom økonomisk praksis lammer dansk landboforening

Formand Frede Andresen og næstformand Hans Peter Petersen står i spidsen for Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Foto:Niels Ole Krogh.

Både danske og tyske tilskud til dansk landboforening syd for grænsen bortfalder efter sønderlemmende kritik fra revisorer.

FLENSBORG: Fra den 1. marts yder Fælleslandboforeningen for Sydslesvig ikke længere landbrugsfaglig rådgivning. De hidtil ansatte landbrugsfaglige medarbejdere er opsagt og fratræder deres stillinger. Det meddeler foreningen efter et bestyrelsesmøde torsdag. Bestyrelsen sendte efter mødet et brev ud til foreningens medlemmer. I brevet forklarer bestyrelsen, at foreningen er blevet udsat for massiv kritik fra Sydslesvigudvalget. - Bestyrelsen har taget denne kritik til efterretning, og har omend vi i stort omfang finder den uberettiget, taget skridt til væsentlige ændringer, skriver bestyrelsen til medlemmerne.

Konsulenter fyret Ændringerne går blandt andet ud på, at de ansatte, der hidtil har ydet landbrugsfaglig rådgivning, er blevet opsagt med virkning af 1. marts 2019. Det drejer sig om to konsulenter og en deltidsansat kontorassistent. Nis Hansen, bestyrelsesmedlem i Fælleslandboforeningen, forklarer, at opsigelserne er nødvendige, fordi tilskuddene til landboforeningen er stoppet. Sydslesvigudvalget og kulturministeriet i Slesvig-Holsten har indstillet den årlige bevilling på henholdsvis omkring 153.000 euro og 30.000 euro. - Vi er meget kede af, at vi har måttet tage dette drastiske skridt, idet vi har stort tillid til det arbejde, vores landbrugsfaglige medarbejder har udført for foreningen, forklarer bestyrelsen, der håber, at kritikken nu ophører, og at medlemmerne fortsat vil støtte foreningens kulturelle arbejde. Støtten fra Danmark og Slesvig-Holsten er bortfaldet, efter at en ekstern revisionsundersøgelse fandt frem til flere kritisable forhold i foreningens økonomiske forhold.

I god tro Blandt andet er det danske tilskud blevet brugt til at aflønne personale, der samtidig har faktureret landboforeningens medlemmer for konsulent-ydelser i selvsamme ansattes private firmaer. Sydslesvigudvalget skriver ordret om denne praksis: »Ydelser, de kun kunne levere i kraft af deres ansættelse i foreningen«. Og det tilføjes, at der ikke har været kontrol med omfanget af dette arbejde, da landbrugskonsulenterne ikke skal registrere deres arbejdstid. Fælleslandboforeningens bestyrelse har tidligere udtalt, at bestyrelsen og medarbejderne altid har handlet i god tro.