Retssagen i Flensborg har vakt opsigt og interesse fra medier i hele Tyskland, fordi den 17-årige pige fra Flensborg blev dræbt få dage efter en lignende sag i Berlin. Også her blev en afghansk asylansøger sigtet for drab på sin unge, tyske veninde. Det er tilladt at fotografere i tyske retssale inden sagens begyndelse. Af etiske årsager er den tiltaltes ansigt sløret. Arkivfoto: Gunnar Dommasch.