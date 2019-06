Tusinder fejrede håndboldmestrene i Flensborg

FLENSBORG: Südermarkt var tæt pakket med begejstrede fans, da Flensborg mandag eftermiddag fejrede, at byens hold for andet år i træk hentede det tyske mesterskab i håndbold til Tysklands nordligste by.

Sejren kom i hus, da SG Flensburg Handewitt søndag i Düsseldorf besejrede Bergischer HC overbevisende med 27 mål mod 24. Hemed sluttede en forrygende sæson for holdet og anfører Tobias Karlsson, der søndag spillede karrierens sidste kamp. I sæsonens løb vandt Flensborg nemlig 32 af i alt 34 kampe, hvilket er klubbens hidtidige rekord.

Allerede da spillerne sent søndag vendte hjem til Flensborg i særtog, blev de modtaget af tusinder af tilhængere, der fulgte dem gennem byen til planlagte sejrsfest i Deutsches Haus.

- Jeg er stolt af mandskabet, som leverede den præstation, der var mestre værdige, sagde Flensborgs overborgmester Simone Lange, der overrakte guldmedaljerne til spillerne sammen med den tyske håndboldligas præsident Uwe Schwenker. Det skriver mediehuset SHZ.

Simone Lange kaldte oplevelsen for et meget følelsesladet øjeblik.