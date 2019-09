KIEL: Arbejdsmarkedet i Slesvig-Holsten lider under et paradoksproblem. Mens 3800 unge sidste år forgæves søgte en læreplads, var der samtidig godt 2000 uddannelsestilbud, som ikke kunne besættes. Det viser en rapport, der er udarbejdet af Universitetet i Göttingen med støtte fra en privat stiftelse, skriver mediehuset SHZ.

I en tredjedel af tilfældene skyldes det manglende match, at unge ikke søger lærepladser i brancher, der ikke betragtes som attraktive. For mens der er rift om uddannelserne inden for it samt metal- og el-fagene, mangler der ansøgere i restaurationsbranchen og næringsmiddelindustrien.

- Vi skal forbedre erhvervsorienteringen i skolen. Det vil vi arbejde på konsekvent med, siger den slesvig-holstenske erhvervsminister, Bernd Buchholz, til mediehuset.

En bedre erhvervsorientering ændrer dog intet ved, at der rent reelt er lidt for få lærepladser. Sammenligner man antallet af unge med det faktisk antal udbudte uddannelsespladser er kun 93 procent dækket ind.

Tallet dækker over store regionale forskelle. Mens der er lidt flere uddannelsestilbud end unge i Lübeck-området, er der kun plads til godt 85 procent af de unge i Slesvig-Flensborg Amt og Nordfrisland.