Tusinder af borgere har intet tag over hovedet

I årevis har vi iagttaget, at stadig flere mennesker ikke kan betale deres husleje, eller er ude af stand til at finde en bolig.

Alt for få boliger

- Vi oplever bestemt ikke, at problemerne aftager. Tallene er dramatiske, siger pastor Heiko Naß, der er formand for forbundslandets diakoni til nyhedsbureauet.

Arbejdsløshed, sygdom og håbløs gæld er ofte forklaringen på, at mennesker står uden tag over hovedet. Men ofte skyldes også, at de stigende huslejer gør det umuligt at finde lejligheder, som er til at betale.

Ifølge lejernemes organisation i delstaten er der for øjeblikket behov for i alt omkring 120.000 almennyttige boliger. Men kun der er kun 47.000 til rådighed.

Hvert år glider mange boliger samtidig fra den almennyttige sektor over til udlejning på markedsvilkår. Det skyldes en særlig, tysk ordning, hvor det offentlige støtter private investorer, der bygger boliger til almennyttige formål. Men efter mellem ti og 20 år udløber disse betingelser, og udlejeren kan derefter sætte lejen i vejret.

- I årevis har vi kunnet iagttage, at stadig flere mennesker ikke kan betale deres husleje, eller simpelthen er ude af stand til at finde en bolig, mener Heiko Naß ifølge DPA.

Slesvig-Holsten har ingen officiel statistik over antallet af hjemløse. Men landdagen i Kiel skønner, at cirka 8000 borgere i delstaten ikke har noget rigtigt hjem. Og antallet er stigende erkender de politisk ansvarlige. Samtidig er mørketallet formentlig højt. De berørte undlader at søge hjælp og hutler sig i stedet gennem tilværelsen ved at få husly hos familie eller bekendte.