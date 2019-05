Turister: Slesvig-Holsten er et dejligt og dyrt sted

- Men det er bemærkelsesværdigt, at Slesvig-Holsten scorer over gennemsnit når det handler om kvaliteten af hoteller, værelser og service, og til gengæld ikke klarer sig tilsvarende godt med hensyn til priserne, mener Karsten Heinsohn.

KIEL: Turisterhvervet i Slesvig-Holsten skal passe på ikke at stramme prisskruen for meget. Den advarsel afleverer eksperten Karsten Heinsohn fra det tyske, økonomiske institut for turisme i Berlin i forbindelse med præsentationen af det årlige "turisme-barometer" for Slesvig-Holsten.

Dårligt internet

På nogle områder halter Slesvig-Holsten direkte bagefter, nemlig når det gælder om nem tilgang til internettet for turisterne. Her runder Slesvig-Holsten faktisk kun 50 point, hvilket er den dårligste bedømmelse af alle faktorer i forbundslandet. Turisterne klager over manglende bredbåndsforbindelser, men også over, at mange overnatningssteder fortsat kræver gebyr for adgangen til trådløse netværk. Endnu værre ser der dog ud hos den bogstavelig talt mest nærliggende konkurrent, nemlig nabolandet Mecklenburg-Vorpommern, der kun scorer 38,7 point, når det handler om adgang til nettet.

Samlet set tegner barometret dog billedet af en slesvig-holstensk succes. Ganske vist skyldes sidste års stigning i antallet af overnatninger på 15,3 procent sammenlignet med 2017 først og fremmest, at flere hoteller, ferielejligheder og campingpladser end tidligere indgår i opgørelsen. Selv korrigeret for dette forhold er der imidlertid tale om en fremgang på 3,5 procent.

- Det er stadigvæk et supergodt resultat og sjette år i træk med fremgang, betoner Karsten Heinsohn.