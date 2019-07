Turistbranchen mangler desperat arbejdskraft

WESTERLAND: Lukkedage i restauranterne og mere skrabede spisekort kan blive konsekvensen af mangel på kvalificeret arbejdskraft i den slesvig-holstenske turistindustri. Også sæsonarbejdere er i stigende grad en mangelvare. Det viser en rundspørge i feriebyerne på såvel øst- som vestkysten.

På ferieøen Sild er manglen på sæsonarbejdere et evigt tilbagevendende tema.

- For rigtig mange af mine kolleger, er det en udfordring, erkender Claas-Erik Johannsen, der er formand for hotel og restaurationsbranchens interesseorganisation, Dehoga, på Sild.

Frem for alt til serviceopgaver og i køkkenet kunne mange virksomheder på Sild godt bruge flere medarbejdere.

- Men der er ikke tilstrækkelig mange folk, mener Claas-Erik Johannsen.

På Sild er voldsomt høje priser på boliger formentlig en del af forklaringen på den manglende interesse for at arbejde på øen. Men det er ikke afklaret, hvorfor der generelt mangler sæsonarbejdere i på hoteller og restaurationer. En årsag kan dog være stigende lønninger i lande som Polen og Rumænien.

For at modvirke problemet er mange arbejdsgivere i færd med at erstatte sæsonarbejdere med fastansatte. Men også de er svære at rekruttere.

