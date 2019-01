Tre terrormistænkte anholdt i Slesvig-Holsten

Ifølge myndighederne har tre irakiske flygtninge i Nordtyskland haft planer om et bombeattentat eller et angreb med en bil. Baggrunden skulle være militant islamisme.

Politiet har onsdag morgen anholdt tre, terrormistænkte irakiske flygtninge i Dithmarschen Amt i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Det skriver nyhedsmediet Spiegel Online.

Ifølge anklagemyndigheden har de tre mænd forsøgt at fremstille en bombe af krudt, der havde pillet ud af nytårsfyrværkeri. Inspirationen havde de hentet fra en vejledning på nettet. Desuden skulle de sigtede have bestilt en tændsats i England.

Efterforskerne mener, ekstrem islamisme er motivet. Målet skulle være at dræbe så mange vantro som mulig, men undgå at ramme børn.

De tre irakere ankom som flygtninge til Tyskland i efteråret 2015. Herefter skulle de have startet planlægningen af et terrorangreb. I den forbindelse er de muligvis blevet dirigeret af en ukendt person via krypterede beskeder på Messenger.

Myndighederne vurderer, at de tre sigtede ikke er kommet ret langt med planlægningen. Efter de første eksperimenter med fyrværkeri har de angiveligt i stedet forsøgt af anskaffe et professionelt våben. Det måtte dog opgives, fordi det tilbudte våben var for dyrt, skriver Spiegel Online med henvisning til kilder i sikkerhedstjenesten.

Alternativt har en af de terrormistænkte ifølge myndighederne overvejet at benytte en bil som angrebsvåben. Den ene af de mistænkte har i den forbindelse angiveligt taget køretimer.

De to hovedmistænkte er henholdsvis 23 og 36 år. Den tredje er ikke sigtet for terror, men for bistand til attentatplanerne.