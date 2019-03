Tre personer mener, de torsdag morgen så en ulv i by syd for grænsen

ECKERNFÖRDE: Tre personer mener, de torsdag morgen så en ulv i Eckernförde. Her stod en 81-mand ved sit terrassevindue og fik øje på et stort dyr, der travede hen over en nærliggende eng. Også mandens naboer observerede fænomenet.

Alle er sikre på, at dyret var en ulv. Det skriver avisen Eckernförder Zeitung på sin hjemmeside.

I givet fald, ville det ikke være første gang, at en ulv vovede sig tæt på menneskelig beboelse. Flere gange er der blevet set ulve i byer i Niedersachsen.

/JV