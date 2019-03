Tre personer mener at have set ulv midt i et boligkvarter

ECKERNFÖRDE: Hvor fugle og egern ellers tumler sig, var der torsdag morgen pludselig noget gråt på fire ben at se midt i et boligkvarter i Eckernförde.

- Jeg var straks klar over, at det var en ulv, forklarer Dieter Joern.

Den 81-årige er naturelsker og kigger gerne efter fugle gennem sit store terrassevindue. Men her var det noget ganske andet, han omkring klokken 9.30 fik øje på kun få meter fra sin terrasse.

Også hans nabo kastede på samme tidspunkt et blik ud gennem sin terrassedør.

- Der løber en ulv rundt derude, sagde jeg til min kone, fortæller naboen Christian Faller. Også hustruen, Franziska Faller så dyret. Hun er uddannet biolog og overbevist om, at der var tale om en ulv.

Eksperten Jens Matzen fra delstatens ulveprogram finder observationen ulv sandsynlig.

- Når en ulv føler sig sikker, er det normalt, at den løber forbi huse, siger Jens Matzen.

Han beretter, at ulve i løbet af en nat tilbagelægger op til 50 kilometer. Dyret kan derfor meget vel være en ulv, der er under mistanke for at have angrebet et lam i nærheden natten til tirsdag.

Jens Matzen understreger, at ulven ikke udgør en fare for mennesker.

- Støder ulven på mennesker, løber den væk, mener han.