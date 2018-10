Tre kvæstet i voldsomt uheld på A7

NEUMÜNSTER: Tre personer blev tirsdag formiddag kvæstet ved et voldsomt uheld på motorvej A7 ved Neumünster i nordgående retning mod Flensborg. Her kolliderede en kassevogn fra et kurerfirma med en luksuslimousine af mærket, Bentley. Det skriver mediehuset, SHZ.

Begge fartøjer rullede rundt flere gange efter sammenstødet. Brandvæsnet måtte befri personerne i de stærkt beskadigede biler. Den ene kvæstede var kommet så alvorligt til skade, at vedkommende måtte flyves på sygehuset med en redningshelikopter.

Motorvejen var en overgang totalt spærret i nordgående retning, og der opstod kilometer lange køer.